الكتائب المسلحة في طرابلس تطالب النواب بمنح الثقة لحكومة الدبيبه

طالبت قوة حماية طرابلس التي تضم أكبر التشكيلات المسلحة العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب، بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبه.

وقالت القوة في بيان، “نطالب ممثلي الشعب بمجلس النواب، أن يشدوا الهمة عاليًا، وأن يخرجوا لنا ولشعبنا وبلادنا بسلطة تنفيذية تدير شؤون البلاد، وتنهي حالة الانقسام”.

وأكد البيان، أن أي مماطلة من النواب في تداول السلطة قد يؤدي إلى تقويض العملية السياسية، وانهيار الاقتصاد الوطني، وانتشار الفوضى، وعودة الأزمات.

ودعت قوة حماية طرابلس، أعضاء مجلس النواب إلى القيام بواجبهم على أكمل وجه دون آي ضغوطات، وذلك من خلال إرادة حرة وفقا لما تمليه عليه ضمائرهم.

وقوة حماية طرابلس هي اتحاد فصائل مسلحة أبرزها كتيبة ثوار طرابلس وكتيبة النواصي وقوة الردع الخاصة والأمن المركزي أبوسليم، وأنشأت في 18 ديسمبر 2018، بعد انتهاء حرب أغسطس 2018 مع اللواء السابع مشاة من ترهونة، بهدف التصدي لأي قوة تسعى للسيطرة على المدينة.