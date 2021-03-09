عودة حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد توقفها لساعات

عادت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد توقفها لثلاث ساعات بسبب مفاجئ في منظومة الاتصالات الساخنة والمباشرة.

وكان المكتب الإعلامي للمطار أعلن عن عطل مفاجئ عند الساعة الثالثة من مساء اليوم بتوقيت ليبيا، وأعلن بعد بساعتين أن مهندسي الصيانة تمكنوا من إصلاح العطل وعودة الملاحة الجوية للمطار وتوجيه الرحلات كلا حسب أولويته وجاهزيته.

ووصلت عقب إصلاح منظومة الإتصالات طائرة الأجنحة الليبية من مطار اسطنبول الدولي حوالي الساعة 17:35، وطائرة الخطوط الجوية الافريقية من مطار بنينا الدولي حوالي الساعة 17:45، وطائرة الخطوط الجوية الليبية من مطار برج العرب بالإسكندرية حوالي الساعة 17:55 .