وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان التطورات الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، التطورات الليبية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، مشيرة إلى أنه تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، بالإضافة إلى التباحُث حول مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، فضلًا عن زيادة وتيرة التنسيق والتشاور المشترك.

ولفت البيان إلى أن الوزيرين تشاورا حول آخر تطورات الملفات الإقليمية، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية وجهود دفع عملية السلام، فضلاً عن تبادل الرؤى حول الأوضاع في ليبيا.