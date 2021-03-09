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الأمم المتحدة: وضع كورونا في الجنوب الليبي يزداد خطورة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، عن فقدان أحد الأطباء العاملين في مركز سبها الطبي أمس الاثنين جراء فيروس كوفيد19.

وقال المكتب في تغريدة على “تويتر”، إن ذلك “يذكرنا بالمخاطر التي يواجهها العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية يوميا”، مضيفة: “نحترم تضحياتهم وندعو إلى الالتزام المستمر بالتدابير الاحترازية، بوضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي”.

وتابع المكتب أن ذلك يأتي مع استمرار تفاقم وضع “كوفيد19” في الجنوب الليبي، الأمر الذي يضع ضغوطاً إضافية على نظام الرعاية الصحية والعاملين الصحيين.

وأعلنت سبها وبراك الشاطي الحظر لمدة أسبوعين وعشرة أيام، على التوالي، للحد من انتشار كوفيد-19.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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