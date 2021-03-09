«مكافحة الأمراض»: انتشار غير مسبوق لفيروس كورونا في سبها وأرقام قياسية في الإصابات والوفيات

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، أن المدينة وكافة مناطق المنطقة الجنوبية، تشهد تفشيا وانتشارا غير مسبوقين لوباء فيروس كورونا.

وأكد المركز في بيان مساء أمس، تسجيل أرقام قياسية في أعداد الإصابات والوفيات اليومية.

فيما لفت إلى عجز مراكز العزل «محدودة الإمكانيات» من حيث الأسرة وإمدادات الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي والعناصر الطبية، مما ينذر بـ«انهيار الوضع الصحي الهش أصلا» بعموم المنطقة نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بحسب البيان.

وناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، ضرورة اتباع الإجراءات الصحية والكف عن إقامة التجمعات كالأفراح والمناسبات الاجتماعية الأخرى والتي هي بمثابة «انتحار جماعي» وسببا رئيسيا لتفشي الوباء.

كما ناشد المواطنين تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بالمؤسسات العامة والمحال التجارية والأسواق، وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، واتباع قواعد النظافة العامة.

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