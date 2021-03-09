عقيلة صالح رئيس برلمان ليبيا أم زعيم قبيلة؟

وحّد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المؤيدين له والرافضين على توجيه الاتهامات إليه بالانفراد بالقرارات المصيرية المنوطة بالبرلمان والسعى إلى عرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة، تلك الاتهامات التي انتقلت إلى الشارع الليبي، ليصبح على رأس جبهة واحدة اجتمع ضدها الجميع.

عقيلة صالح في مرمى الاتهام

ففي الوقت الذي أعلن فيه مجلس النواب الموازي في طرابلس عن جاهزيته للقبول بعقد أي جلسة في أي مدينة ليبية لمنح الثقة للحكومة الجديدة بأكثر من 130 نائباً، يبقى عقيلة صالح في زاوية الاتهام بالسعي على عرقلة عقد هذه الجلسة.

وأكد مصدر مقرب من ملتقى الحوار السياسي لـ«الساعة 24» بأن عقيلة صالح طالب بتسمية ابن شقيقته «إدريس احفيظة» نائبا لـرئيس الحكومة الجديدة وإزاحة المرشح «صقر بو جواري » لذات المنصب، كما اشترط رئيس البرلمان أن يسمى بنفسه الحقائب الوزارية الممنوحة للمنطقة الشرقية دون غيره من بقية الاطراف الاخرى .

وبحسب مصادر متطابقة أكدت لـ«الساعة 24» بأن عقيلة صالح تلقى اتصالا هاتفيا من «خالد المشري» رئيس مجلس الدولة الاستشاري، اتفقا خلالها على الوقوف ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وعرقلة تمريرها والتعليق الجلسة المنتظرة في مدينة سرت بحجة النظر فيما جرى تداوله عبر وسائل الاعلام ادعت حصول بعض اعضاء ملتقى الحوار السياسي على رشاوي من المرشحين، وانتظار ما ينتج عن تقرير لجنة العقوبات.

خالد الأسطى: كيف يدعو خاسر لمنح الثقة في خصمه

ويقول عضو مجلس النواب خالد الأسطى، إن عقيلة صالح لا يجوز له قانونا أن يدعو إلى جلسة من مبدأ تعارض المصالح كونه من خسر التصويت فى جنيف، متسائلا: «كيف يدعو لجلسة ليقود منح ثقة ربما لخصمه فى التصويت؟».

وأضاف الأسطى في لقاء تليفزيوني رصدته”الساعة24″، الكل يعلم أن قيادة هذه الجلسة بقيادة عقيلة صالح تحمل الكثير من المخاطر، اليوم يلمح لشروط منح الثقة ويتكلم عن شكل الحكومة، كيف لم يكن يمتلك سيفا يتكلم كأنه يملك مجلس النواب.

عبد العزيز: عقيلة خاسر لا يعتمد حكومة

ووجه محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي، اتهامات إلى أعضاء مجلس النواب، بقوله: «مجلس النواب ما هو المنكر في حق الوطن الذي لم يفعله؟؟ انتهازية وسرقة وصرف أموال الدولة دون واجب بحيث أن 13 منهم يريدون أن يكونوا وزراء»

وحول تشكيل الحكومة الجديدة قال: «لو يأخذ برأي الدبيبة لا ينتظر اعتماد البرلمان، فعقيلة صالح خاسر أمام الحكومة هل سيعتمدها؟!».

المشري: عقيلة صالح لا يملك من أمره شيئًا

كما تهكّم رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، خلال مقابلة مع برنامج «تحت المجهر» عبر فضائية «الجزيرة القطرية»، من عقيلة صالح متسائلا: «السؤال أولا، هل يوجد مجلس للنواب؟ وعقيلة صالح لا يملك من أمره شيئًا، وكل أمره خارج سيطرته».

دغيم: لا يجوز لعقيلة ترؤُّس جلسة منح الثقة للحكومة

وعبر عضو مجلس النواب وملتقى الحوار زياد دغيم، في تصريحات لـ«الساعة 24» عن قلقه من رئاسة عقيلة صالح لجلسة لجلسة منح الثقة للحكومة، قائلا: «قلقون من رئاسة الجلسة لتعارض المصلحة السياسية بين الرئيس والسلطة الجديدة، وعقيلة ترأّس القائمة الخاسرة أمام قائمة المنفي والدبيبة، فهل من المعقول قانونيًّا أن يُدير جلسةً لتقييم هذه القائمة والحكم عليها؟».

وتابع النائب عضو ملتقى الحوار السياسي: “بموجب القانون لا يجوز لعقيلة صالح ترؤُّس وإدارة جلسةٍ لمنح الثقة لسلطة نافسته في انتخابات ملتقى الحوار”.

أبورويحة: عقيلة صالح شخصية مُعرقلة

وقال الباحث السياسي، إسماعيل أبورويحة، «أن الدبيبة عندما أعلن عن حكومته لم يسمي الوزراء الذين سيتقلدون الحقائب الوزارية، وفي الوقت نفسه سلّم الأسماء إلى رئيس مجلس النواب، وربما بهذه الطريقة، وضع كل الأمر في يد عقيلة صالح، ونحن نعلم أن هذه الشخصية مُعرقلة بشكل كبير، وهو ربما يرفض هذه الحكومة لأن قائمته الانتخابية خسرت أمامها».

الخطاب: عقيلة اختزل البرلمان في شخصه

واستنكر عضو مجلس النواب مبروك الخطاب، ما وصفه بتفرد رئاسة البرلمان بالدعوة إلى الجلسات، قائلا: «يجب أن لا تنفرد الرئاسة بالدعوة إلى الجلسات بل أن يكون ذلك بالتشاور مع أعضاء المجلس، ويجب أن لا يحصُر عقيلة النوابَ في زاوية إما سرت أو طبرق، وهذا الدور الذي أعطته له بعض الأطراف الدولية والمحلية باختزال البرلمان في شخصه».

السباعي: ما منحته البعثة الأممية لـ«عقيلة» شيء مقزز

فيما قال علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، أحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، عبر حسابه على فيسبوك، «إن عقيلة صالح دخل في منافسة سياسية، وبذل كل الجهود، ومن ورائه أطراف خارجية ومحلية للفوز برئاسة المجلس الرئاسي، وعلى غير المتوقع، خسر السباق».

وتابع السباعي:«شئ مقزز ومقرف يشعرك بالغثيان والرغبة في القيئ حاشاكم، ثم تجد بعض “النُخب” يحدثك عن القوانين والقواعد الدستورية واللوائح والأنظمة التي تضبط حركة المؤسسات في الدولة، هو فيه شيء يُحترم من الدولة ومؤسساتها حتى نضبط حركته بالقوانين واللوائح».

أبوبكر بعيرة: عقيلة صالح يعرقل تشكيل الحكومة

كما اتهم عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة رئيس البرلمان عقيلة صالح بعرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة، وقال: “إن عقيلة صالح يهدف من خلال دعوته لعقد جلسة في طبرق حال تعذرها في سرت إلى رئاسة الجلسة وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة”.

أبو بكر سعيد: عقيلة لا يمكن أن يكون حكما

أيضا هاجم النائب أبو بكر سعيد، عقيلة صالح خلال تغريدة له على موقع “تويتر”، حيث قال: “في ظل استمرار شروط عقيلة صالح ونائبيه ورفض البعثة الأممية لأي اجتماع لمنح الثقة للحكومة إلا برئاستهم، لا بديل إلا بالتوجه لملتقى الحوار السياسي، لنيل الثقة للحكومة الجديدة، وعندها يصبح مجلس النواب في مهب الريح وينتهي وجوده إلى الأبد”، متابعا: “لا يمكن لمن خسر سباق الرئاسة أن يكون حكما في جلسة منح الثقة لحكومة منافسيه.

الفاضلي: أكبر نكتة أن عقيلة صالح مازال رئيساً للبرلمان

أما فتحي الفاضلي، الأستاذ الجامعي والأكاديمي المعروف على قناة المفتي المعزول «التناصح» كتب على حسابه بفيسبوك: “أكبر نكتة أن عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) مازال بعد مشروع ستيفاني رئيسا لمجلس البرلمان، تناقض وعبث واستهتار.

الطبقلي: سنحضر الجلسة برئاسة عقيلة صالح أو غيره

وذهبت عائشة الطبقلي عضو مجلس النواب إلى أن النواب سيحضرون جلسة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أينما تكون سواء برئاسة عقيلة أو نائبيه، متابعة بالقول: «إذا كانت سرت جاهزة سنذهب لحضور الجلسة أينما تكون لأداء دورنا؛ لأن الوضع لا يحتمل التأجيل أو المماطلة والتعطيل».

الجازوي: تقديم تشكيلة حكومته لعقيلة يعرضها للطعون

واعتبر عضو مجلس النواب سعد الجازوي أن تسليم رئيس الحكومة المعين عبد الحميد الدبيبة تشكيلة حكومته لعقيلة صالح في طبرق، سيجعلها قابلة للطعون، وقال في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24»، أن تقدم الدبيبة لنيل الثقة من مجلس النواب في طبرق يرجع لهوى المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، غاضا الطرف عن العدد الكبير المجتمع في طرابلس وفي صبراتة.

“بوديب”: إلى متى ستبقى التجاذبات من أجل كراسي عقيلة؟

وشن المحلل السياسي ناصر بوديب هجوما على البرلمان قائلا، “إلى متى سنبقى التجاذبات، من أجل كراسي عقيلة صالح من جهة ومجموعة نيابية من جهة أخرى، فنائبا عقيلة صالح الذين اتوا لطرابلس لم يأتوا من أجله بل من أجل أن أحدهم يريد أن يكون هو رئيسا للبرلمان القادم بعد تنحيته”.

“السعيدي”: عقيلة تفرد بالمجلس كأنه حقيبته الخاصة

ووجه عضو مجلس النواب علي السعيدي، اتهاما إلى عقلية صالح في مداخلته أمام جلسة البرلمان اليوم الاثنين في طبرق،”أنت انفردت بالمجلس ووضعته كأنه حقيبة للمستشار عقيلة صالح وليس لباقي النواب، فبعض قرارات رئاسة مجلس النواب كانت منفردة”.

اكثير هي التعليقات والتصريحات التي لا تخلو من اتهام موجه إلى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، في الوقت الذي فيه ينخرط اعضاء مجلس النواب في مخاض عسير لمنح الثقة للحكومة الجديدة لتمكينها من ممارسة مهامها في إعادة الاستقرار للبلاد وتوحيد المؤسسات والعمل على تهيئة الاوضاع لاجراء انتخابات نهاية العام الجاري .

فيما يخشى كثيرون من خطوات يتخذها ”عقيلة صالح ” يهدف من خلالها لعرقلة منح الثقة للحكومة ومن بينها تاجيل الجلسة بحجة التشاور حول الاسماء، ومتابعة نتائج التحقيقات حول الشائعات المتداوله حول منح رشاوي لاعضاء الحوار السياسي.