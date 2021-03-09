دغيم: عقيلة صالح يبتز الدبيبة لإسقاط الحكومة

كشف عضو مجلس النواب زياد دغيم عن أن عقيلة صالح يمارس كل أنواع التمطيط والعراقيل أمام منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال دغيم في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن عقيلة لا يجوز له ترؤس جلسة النواب في سرت، مضيفا: نسمع عن ابتزاز مباشر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية من قبل عقيلة صالح لإسقاط أسماء مقترحة دون اعتراض العدد الكافي.

وتابع دغيم: نذكر رئيس الحكومة أن هناك 100 نائبا وباقي الرئاسة وأعضاء الملتقى السياسي جاهزون لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأشار النائب إلى أنه حسب اللائحة القانونية يجوز للنواب الاعتراض فقط على 3 أسماء مقترحة بشرط توقيع 40 نائبا توقيعا غير مكرر.

واختتم دغيم قائلا: “ما يحدث هو ابتزاز ومخالفة للقانون وخلط للأوراق لإسقاط الحكومة”.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن تعليق الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمزيد من المشاورات.

وجاء ذلك بعد تعليق الجلسة التي بدأت اليوم الثلاثاء بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فور اندلاع مشادة كلامية بين رئيس المجلس عقيلة صالح وعدد من النواب بشأن استكمال جلسة النظر في منح الثقة تنتهي بخروجه من القاعة.

وقبل تعليق الجلسة، قاطع عقيلة صالح أسئلة النواب، ووجه حديثه للدبيبة قائلا: لا يوجد معرقل لحكومة الوحدة الوطنية وبإمكانك غدا عرض التشكيلة الكاملة ومجلس النواب ينظر في منح الثقة.

بدوره، أكد الدبيبة لصالح أن هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر، ويريد عرقلة منح الثقة، مشددا على استعداده استكمال الحكومة اليوم بعد تغيير الشخصيات المتحفظ عليها.

وقال الدبيبة: لدينا بدائل وأريد معرفة الشخصيات المتحفظ عليها وأعطوني ساعة لتغييرها، إلا أن رئيس المجلس لم يعر ذلك اهتماما فاندلعت مشادات بينه وعدد من النواب.

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة يلوحان بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية.