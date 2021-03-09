الدبيبة: متفائلون بغدٍ أفضل.. والتئام النواب يدعو للسعادة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن التئام مجلس النواب اليوم بعد سنوات من الانقسام يدعو إلى السعادة، بغض النظر عن اختلاف وجهات الرأي”.

وأضاف الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” من الأفضل أن يتم إدارة الاختلاف تحت قبة البرلمان بدل جبهات القتال”.

وتابع تغريدته قائلا:” متفائلون بغد أفضل يليق بالليبيين إن شاء الله”.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قد أعلن تعليق الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمزيد من المشاورات.

وجاء ذلك بعد تعليق الجلسة التي بدأت اليوم الثلاثاء بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فور اندلاع مشادة كلامية بين رئيس المجلس عقيلة صالح وعدد من النواب بشأن استكمال جلسة النظر في منح الثقة تنتهي بخروجه من القاعة.