مجلس النواب الليبي يعلق جلسته لمنح الثقة إلى يوم غد

سرت 09 مارس 2021 (وال)- قرر المجلس النواب الليبي مساء الثلاثاء، تعليق جلسته لاستكمال المشاورات حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد محادثات مطولة بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

الذي استعرض وجهة نظره بشأن تشكيلته المقدمة للنواب، الذين بادروا بطرح العديد من الأسئلة عليه.

وانعقد مجلس النواب للمرة الأولى أمس الاثنين في مدينة سرت مكتملا النصاب، لبحث أمر الحكومة، إضافة أيضًا لتناول مسألة اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي ضمن الإعلان الدستوري.

وفي جلسة المسائية؛ وجه فخامة رئيس المجلس عقيلة صالح نصيحة إلى الدبيبة؛ داعيًا إياه إلى تقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى أن هناك مَن يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة، مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك مَن يتحدث عن أعضاء حاصلين على شهادات مزورة، في إشارة منه إلى عدم الالتفات إلى تلك الأقاويل. (وال- سرت) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال