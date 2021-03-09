قبيلة القذاذفة: إقصاؤنا عن المشاركة في حكومة الدبيبة أمر متوقع وغير مستغرب

نفى المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة اليوم الثلاثاء، امتعاضه من عدم اختيار أحد منها للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المجلس في بيان له طالعته “الساعة 24″، إن أبناء القذاذفة الذين تقلدوا المناصب على مدى 40 عاما حتى 2011، يعدون على الأصابع، وأنه في عام 2010 لم يكن بينهم أي سفير بالخارج أو أمين.

وأضاف البيان: “إقصاءنا عن هذه الحكومة أمر متوقع وليس بجديد علينا”، متابعا: “بعد عام 2011 مورست ضدنا أسوأ أساليب الإقصاء والتهميش الوظيفي، ولم نقف أمام أي مسؤول في كل الحكومات المتعاقبة شرقًا وغربًا لطلب مناصب لأبنائنا باستثناء مقابلة بعض المسؤولين حول قضايا الأسرى في سجون، وحسبنا من كل هذا أننا قبيلة أنجبت معمر القذافي لتتوشح بوشاح الشرف والعز”.