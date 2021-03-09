مديرية أمن بنغازي تعلن استعادة سيارة أحد المواطنين بعد سرقتها

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، ضبط سيارة مسروقة بواسطة العناصر الشرطية بمركز شرطة البركة بالتعاون مع قسم البحث الجنائي الجميل.

وقالت المديرية إن المواطن (م.أ.م) أبلغ مركز شرطة البركة عن «تعرض سيارته من طراز رانج روفر، للسرقة بواسطة شخص يدعى ج.ف. س»، مشيرا إلى أن المتهم «قاد السيارة نحو مدينة الجميل غربا»، بحسب ما نشرته المديرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وتابعت: «على الفور تم فتح محضر بخصوص الواقعة وتم التعميم على السيارة، والاتصال من قبل رئيس مركز البركة بقسم البحث الجنائي الجميل، والتنسيق معهم وقد تم ضبط المتهم بالفعل من قبل قسم البحث الجنائي الجميل وبحوزته السيارة».

وأضافت: «تم ترحيل السارق واستلامه بمطار بنينا من قبل وحدة تحريات مركز البركة، مع العمل على إرسال السيارة وتسليمها لمالكها».

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