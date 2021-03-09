اجتماع في طرابلس لبحث مجال الطاقات المتجددة ببلدية جادو

عقد صباح اليوم بمقر جهاز الطاقات المتجددة في مدينة طرابلس، اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات وعميد بلدية جادو.

الاجتماع ناقش عددا من الملفات ذات العلاقة بمجال الطاقات المتجددة وما يخص بلدية جادو تحديدا، بما في ذلك محطة شكشوك للطاقة الشمسية، إلى جانب مطالبة البلدية للجهاز بإنشاء منظومة محطة للطاقة الشمسية، لتغذية آبار مياه الظاهر (المتلوي) كمزود إضافي واحتياطي للطاقة.

هذا وتم الاتفاق على استكمال الدراسة الفنية اللازمة، ليتم على ضوئها تقديم المشروع للتنفيذ ضمن المشروعات التي ينفذها الجهاز هذه الفترة.

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