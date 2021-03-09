البكوش: 300 ألف جرعة من لقاح كورونا ستصل ليبيا بعد أيام

قال رئيس اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا الدكتور خليفة البكوش، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل بعد أيام.

وأكد البكوش، في تصريحات الثلاثا، أن عملية توريد اللقاح ستبدأ نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل بكمية تصل إلى 300 ألف جرعة.

وأشار رئيس اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا إلى أن لجنة الإصلاحات المنبثقة عن المجلس الرئاسي تسعى لتوفير اللقاحات وستشتري من الوكلاء في أقرب فرصة ممكنة متوقعا وصولها في شهر مارس الحالي.

وتعاقدت ليبيا على شراء 12 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل تباعا من أربع شركات عالمية بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، وفتح المركز الوطني لمكافحة الأمراض منظومة التسجيل للحصول على اللقاح.

وحتى اليوم الثلاثاء، سجلت ليبيا إجمالا 140 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها 2297 وفاة، و128 ألف حالة تعاف.