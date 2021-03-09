أعضاء “5+5” بقوات الجيش يطالبون المراقبين الدوليين بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي التابعة لقيادة قوات الجيش الوطني وصول لجنة الخبراء المتقدمة للمراقبين الدوليين ولجنة البعثة الأممية الخاصة بتنسيق المسار العسكري، إلى مدينة بنغازي أمس الإثنين، حيث عقدت فور وصولها اجتماعا موسعا مع اللجنة العسكرية “5+5” وعضوي اللجنة الأمنية الفرعية واللجنة الفرعية العسكرية الخاصة بنزع الألغام.

إدارة التوجيه ذكرت، في بيان لها على الصفحة الرسمية بفيسبوك، أن الاجتماع الذي عقد في مقر القيادة العامة لقوات الجيش، ناقش ترتيبات بدء عمل المراقبين الدوليين ووضع خارطة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه وما تم إنجازه بخصوص عمل المراقبين الدوليين وأدائهم مهمتهم والتنسيق مع ما تم إعداده في خطة توزيعهم التي سبق وأعدتها اللجنة المشتركة “5+5”.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي تمهيدًا للاجتماعات النهائية في سرت بالتئام لكامل أعضاء لجنة 5+5، لاستكمال ما تبقى من نقاط لآلية العمل الميداني، وإتمام فتح الطريق الساحلي الذي بدأ العمل عليه طيلة المدة الماضية، بعدما اتخذت الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام وإعادة تمركز القوات العسكرية، واستلام القوة الأمنية لعملها على حسب المراحل وبالأعداد المستهدفة بما يؤمن طريق آمن للمواطنين.

وتناول الاجتماع أيضًا، بحسب البيان، عددًا من النقاط التي أبدتها مجموعة 5 العسكرية التابعة لقوات الجيش، فيما يخص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، واستكمال مقررات جنيف التي تم التوقيع عليها.

وأشادت البعثة الأممية بالجاهزية والانضباط في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومراحله وروح التعاون والوطنية التي اتسمت بها المجموعة العسكرية 5+5 ومدى حرصها على المضي قدما في استكمال عملها والتغلب على المعوقات والصعاب والمثابرة والمرونة العالية من أجل استقرار وتأمين الوطن وتحقيق سيادته.

ووصلت طليعة فريق مراقبين دوليين تضم نحو عشرة أشخاص إلى طرابلس، الأسبوع الماضي؛ للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن الشهر الماضي، أن مجلس الأمن يعتزم نشر وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا .