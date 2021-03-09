“الصديق الكبير” يلتقي سفير مالطا في طرابلس

التقى محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الثلاثاء، في مكتبه، مع سفير دولة مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا.

وقال المصرف، في تدوينة على “فيسبوك”، طالعتها “الساعة 24″، إن اللقاء شهد مناقشة القضايا المشتركة.

ووصل صليبا السبت الماضي، إلى طرابلس لافتتاح مقر قنصلية بلاده فى العاصمة والبدء فى مباشرة مهامه الدبلوماسية.

وفي 24 فبراير الماضي، وضع وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، شرط «موافقة الأمم المتحدة» لتسليم مخزون كبير من الدينار الليبي محتجز في فاليتا منذ أشهر، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة.

وأوضح بارتولو، بخصوص احتجاز مخزون كبير من الدينار الليبي في مالطا، أن السلطات ستكون على استعداد لتسليمها بمجرد موافقة الأمم المتحدة، فضلا عن شرط آخر يتمثل في أن تذهب الأموال إلى مؤسسة مالية موحدة لصالح جميع الليبيين.