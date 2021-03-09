الخطوط الجوية الإفريقية تنظم رحلة جوية بطواقم نسائية

احتفاء باليوم العالمي للمرأة وتحت شعار “نساؤنا نوارس الجو”، وإبرازا للدور الهام الذي تؤديه المرأة في تسيير أعمال قطاع الطيران في ليبيا، قامت شركة الخطوط الجوية الإفريقية بتنفيذ رحلة نسائية بكامل طواقمها الجوية والفنية، إلى مطار بنينا في بنغازي.

تولت فيها الكابتن طيار ليلى الجرنازي قيادة الطائرة، بمساعدة الكابتن طيار كلثوم البوسيفي، وتحت إشراف ومتابعة فنية من قبل السيدات بالترحيل الجوي والسلامة الجوية والإدارة الفنية، إضافة إلى طاقم نسائي من المضيفات العاملات بالشركة.

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