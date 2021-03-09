بعد توقفها لـ”6″ سنوات .. تنفيذ أول رحلة بين مطاري بنينا ومصراتة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن عام مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط عن تنفيذ أول رحلة اليوم الثلاثاء بين مطار بنينا الدولي ومطار مصراتة ذهابًا وإيابًا .

قزيط قال – لوكالة أخبار ليبيا 24 اليوم الثلاثاء – إن بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات هبطت طائرة شركة الخطوط الإفريقية قادمة من مطار بنينا بنغازي وعلى متنها 154 مسافر، كما أقعلت طائرة على متنها 167 مسافر من مصراتة إلى بنغازي.

وأوضح أن الرحلة السابقة التي تم تحديد موعدها تأجلت بسبب أسباب فنية ترجع لشركة الخطوط الإفريقية، ونفذت الرحلة اليوم وسط أجواء رائعة وفرحه عارمة حتى من قبل العاملين والمسافرين.