بدء النشاط الثقافي بمقرات الجيش في المنطقة الشرقية غدا الاربعاء

تنطلق يوم غد الاربعاء فعاليات النشاط الثقافي والأدبي والترفيهي في مراكز التدريب التابعة لوحدات القوات المسلحة بمختلف صنوفها، وفي جميع المناطق العسكرية.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في بيان، إنها سترسل قوافل ثقافية لتلك المراكز من أجل المحافظة على الروح المعنوية العالية لمنتسبي القوات المسلحة وكذلك تشجيع جنود القوات المسلحة للمشاركة في المناشط الأدبية والفكرية والثقافية وإبراز المواهب وتشجيعها.

وقال آمر فريق عمل القافلة عقيد “ميلاد الزرقاني” إن برنامج القافلة يتضمن سلسلة من المحاضرات التعبوية والمسابقات الفكرية والحفلات الفنية الترفيهية، مشيرا إلى أن القافلة الثقافية ستكون على ثلاث مراحل الأولى تستهدف الوحدات المتمركزة بالمنطقة الشرقية، والثانية الوحدات المتمركزة بالمنطقة الجنوبية، والثالثة الوحدات المتمركزة بالمنطقة الوسطى.