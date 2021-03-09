«قرادة» معلقا على التئام النواب: يكفي تحقيق وتحقق «الوحدة الوطنية»

علق إبراهيم قرادة سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك، على جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء لمناقشة آليات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال قرادة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يكفي اليوم تحقيق وتحقق “الوحدة الوطنية”، مع الحرص عليها، فلا زال خطر المخططات والأطماع الخارجية والتشنجات الداخلية قائمين وقريبين، فبسعة ابتسامات دبلوماسية الخارج يكون الانتباه”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن التئام مجلس النواب اليوم بعد سنوات من الانقسام يدعو إلى السعادة، بغض النظر عن اختلاف وجهات الرأي”.

وتابع الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” من الأفضل أن يتم إدارة الاختلاف تحت قبة البرلمان بدل جبهات القتال”.

واختتم تغريدته قائلا:” متفائلون بغد أفضل يليق بالليبيين إن شاء الله”.

ورفض المستشار عقيله صالح، عودة البرلمان للانعقاد مرة أخرى مساء اليوم، وتعليق الجلسة بشكل كامل إلى الغد في تمام الساعة 11 صباحا لعرض قائمة الحكومة والتصويت عليها دون الدخول في أي مناقشات.

ورغم إعلان رئيس البرلمان، تعليق الجلسة لمدة ساعة ونصف للاستراحة والعودة مرة، بعد الدخول في مشادة حادة مع أعضاء المجلس، إلا أنه رفض عودتها للانعقاد وأصر على إرجاء الجلسة إلى الغد للتصويت فقط.