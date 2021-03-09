موظفو الشركة الليبيـة للمناولة والخدمات الأرضية يدخلون في إضراب بمطارات معيتيقة ومصراتة وسبها

أعلن موظفو الشركة الليبيـة للمناولة والخدمات الأرضية عن دخولهم في إضراب جزئي بمطارات معيتيقة ومصراتة وسبها بدءا من غد الأربعاء.

وقالت النقابة العامة للنقل الجوي، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الإضراب سيبدأ من الخامسة صباحا حتى السابعة صباحا، ولمدة يومين، قبل نقله إلى مقر وزارة المالية بحكومة الوفاق، إلى حين تنفيذ مطالب العمال.

وأكد البيان أن هذا الاحتجاج يأتي بعد رفض وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري تنفيذ موافقة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، باستمرارية تضمين مرتبات الشركة بوزارة المواصلات والنقل، كما في السابق.