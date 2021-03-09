«أبوسبيحة»: قاعة برلمان سرت شُوِهَت بالفاسدين وضاعت هيبتها

قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي مصباح أبوسبيحة:” إن قاعة واقادوقو أعطت هيبة للمجتمعين بها ما حلموا بها طول حياتهم وبفساد منطقهم وضحالة تفكيرهم وانعدام وطنيتهم” على حد تعبيره.

وقال «أبوسبيحة» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن القاعة شوهت بأوساخهم وضاعت هيبتها هي الأخرى وضاعت الجبنة وميصها، لأن هؤلاء النواب كحامل الكير من اقترب منهم ناله السواد فيم خفى وما ظهر، إلى الله المشتكى”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن التئام مجلس النواب اليوم بعد سنوات من الانقسام يدعو إلى السعادة، بغض النظر عن اختلاف وجهات الرأي”.

وتابع الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” من الأفضل أن يتم إدارة الاختلاف تحت قبة البرلمان بدل جبهات القتال”.

واختتم تغريدته قائلا:” متفائلون بغد أفضل يليق بالليبيين إن شاء الله”.

ورفض المستشار عقيله صالح، عودة البرلمان للانعقاد مرة أخرى مساء اليوم، وتعليق الجلسة بشكل كامل إلى الغد في تمام الساعة 11 صباحا لعرض قائمة الحكومة والتصويت عليها دون الدخول في أي مناقشات.

ورغم إعلان رئيس البرلمان، تعليق الجلسة لمدة ساعة ونصف للاستراحة والعودة مرة، بعد الدخول في مشادة حادة مع أعضاء المجلس، إلا أنه رفض عودتها للانعقاد وأصر على إرجاء الجلسة إلى الغد للتصويت فقط.