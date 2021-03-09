البكوش: اللقاحات المضادة لكورونا ستصل بعد أيام

ليبيا – أفاد رئيس اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا خليفة البكوش بأن اللقاحات المضادة لكورونا تصل بعد أيام.

البكوش وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن بداية التوريد ستكون نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل بكمية 300 ألف جرعة.

وبين أنه لا صحة للتصريحات المتعلقة بتفويت ليبيا حصتها من اللقاح في مبادرة كوفاكس الدولية.

وجاء عن البكوش أن لجنة الإصلاحات المنبثقة عن الرئاسي لتوفير اللقاحات ستشتري من الوكلاء في أقرب فرصة ممكنة، متوقعًا وصولها مارس الحالي.

وصرح رئيس اللجنة بأن المجلس الرئاسي يسعى لتوفير التغطية المالية بشكل عاجل وفق الخطة المعتمدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية