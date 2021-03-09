بالصور: انطلاق المسح الميداني وسحب المسحات العشوائية للطلاب في طبرق

انطلقت بعدد من مدارس مدينة طبرق عمليات المسح الميداني وسحب المسحات العشوائية للطلاب بالمؤسسات التعليمية، للتحري عن المصابين والملامسين بفيروس كورونا، بالمدارس التعليمية، وفقاً لتوصيات اللجنة التنفيذية لمكافحة وباء كورونا ببلدية طبرق

وبحسب اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، في بيان الثلاثاء، فإن فرق الرصد التابعة لإدارة الخدمات الصحية طبرق وفرق مكافحة العدوى بمركز طبرق الطبي تابعت سحب العينات العشوائية من الطلاب بالمدارس من أجل رفع نسبة الفحوص المختبرية اللازمة من فيروس كرونا حفاظاً على سلامة الطلاب والتأكد من خلو المؤسسات التعليمية من هذا الوباء.

وأوضح البيان أن الحملة شملت الثلاثاء، مدرسة المتفوقين ومدرسة المجد ومدرسة صلاح الدين، ومدرسة بدر الكبرى، ومدرسة طلائع المستقبل.

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