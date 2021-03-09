في بيان.. عدد من أبناء قبيلة العواقير: نفتقد الأمن والأمان في مدينة بنغازي

أصدرت قبيلة العواقير، بيانا، استنكرت فيه فقدان الأمن والأمان والاعتداء على النساء والعائلات في بنغازي من قبل بعض المجموعات التي وصفتهم بـ”خفافيش الظلام.

وقالت القبيلة، في بيانها، الذي ألقاه عدد من أبناء القبيلة:” نترجم على شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إقامة دولة يسودها العدل والقانون، وفي هذا الوقت تقوم بعض الجهات بالترهيب وانتهاك الحرومات والاعتداء على النساء ودخول البيوت الآمنة والخطف والاعتقال خارج إطار القانون، فضلا عن وجود سجون سرية داخل بنغازي وانتشار الاختفاء القصري”.

وتابع بيان القبيلة:” ما قام به خفافيش الظلام من الاعتداء على العائلات الأمنة واستباحة أرزاق الناس مثلما حدث مع إحدى العائلات أمس، وما قام به الخارجين على القانون في وكالة السوسي من نهب وتخريب”.

واستطرد البيان:” إننا نستنكر هذه الخروقات والصبر قد نفذ، وكلامنا موجه لمن وراء هذه الجماعات، وكما ذكر وزير الداخلية بأن بنغازي ليس آمنة، قبيلة العواقير سيكون لها كلمتها خلال الأيام المقبلة”.