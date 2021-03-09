“بلدي جادو” يعلن إيقاف الدراسة لمدة 10 أيام

أعلن بلدية جادو عن إيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بالمدينة لمدة 10 أيام بدءا من أمس الثلاثاء وحتى 18 مارس الجاري.

وقالت البلدية، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن إيقاف الدراسة جاء جراء تزايد عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، وبناء على تعليمات رئيس لجنة مكافحة الوباء، وبناء على رسالة من مدير مركز العزل بالبلدية بشأن تفاقم الوضع الوبائي.

وفي سياق متصل، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، من استمرار تفاقم وضع “كوفيد19″، مؤكدا أن هذا الأمر الذي يضع ضغوطاً إضافية على نظام الرعاية الصحية والعاملين الصحيين.

وأعلنت سبها وبراك الشاطي الحظر لمدة أسبوعين وعشرة أيام، على التوالي، للحد من انتشار كوفيد-19.