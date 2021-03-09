المصرف المركزي: “الكبير” يتابع استراتيجية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماعا مع مشغل الموزع الوطني (شركة معاملات للخدمات المالية) بحضور الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

وذكر المصرف المركزي في توينة علر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي للتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني.

وفي نوفمبر الماضي، قالرئيس لجنة الدفع الإلكتروني بالمصرف المركزي بطرابلس أحمد الميهوب، إن اللجنة وبتعليمات إدارة المركزي يقتصر عملها على منح إذن المزاولة لشركات الدفع الإلكتروني بالعملة المحلية داخل السوق في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط.

وأضاف الميهوب في تصريحات تلفزيونية رصدتها “الساعة 24″، مساء السبت، أن هناك بالفعل قوانين تنظم عمل التجارة الإلكترونية أو طريقة دفع الأموال عبر بطاقات الائتمان المحلية وبعملة الدينار، حيث أن هناك ما يقرب من 6 شركات تحصلت 3 منها على إذن مزاولة بينما لاتزال اللجنة تنظر في البقية.

وتابع الميهوب، بطاقات الدفع الإلكتروني المتواجدة في السوق والتي توفر العملة الأجنبية للمواطنين ليست من اختصاص اللجنة وأيضا لا ينظر إليها على أنها شركات قانونية ولا يمكن التعامل معها لعدة أسباب.

وأضاف بأن الشركات التي في الغالب تكون أجنبية وتعمل من خارج البلاد لا يمكن للمصرف المركزي التعامل معها أو منحها إذن المزاولة، حيث أن المركزي يجب أن يكون مراقب للخدمات المقدمة من قبل شركات الدفع الإلكتروني لحماية أموال المودعين وهذا غير متاح مع تلك الشركات الأجنبية