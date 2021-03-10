«مجلس سرت»: نعاني من نقص الخدمات.. ولا بد من اطلاع الدبيبة على أوضاعنا

قال المجلس التسييري لبلدية سرت، إنه يثمن دور أعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا عن المدينة التي تحتضن جلسة مجلس النواب الآن، المنكوبة وما تعانيه من تدني مستوى الخدمات التي تمس وتخص المواطن السرتاوي.

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر، في بيان نشره المجلس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نشكر كل من عضو مجلس النواب عن دائرة درنة علي البنداق، وكذلك عضو مجلس النواب عن دائرة الزواية على مداخلاتهم خلال جلسة مجلس النواب بمجمع قاعات واقادوقو بسرت”.

وأضاف:” إذ نقلا في كلمتهما صوت أهالي سرت ومعاناتهم اليومية من نقص الإمكانيات والخدمات اليومية للمواطن كشح الوقود وعدم توفر السيولة بالمصارف ونقص الدواء ومستلزمات جائحة كورونا ونقص غاز الطهي، ناهيك عن دمار المنازل جراء حرب تحريرها من داعش الإرهابي وعدم صرف التعويضات المالية للمواطنيين”.

وشدد رئيس المجلس، على أنه يدين تهميش الحكومة الليبية لمدينة سرت لعدم توفير الدعم والإمكانيات نهائياً وعدم زيارة رئيس الحكومة الليبية لمدينة سرت للوقوف عن كثب على ماتعانيه المدينة وأهلها لأبسط الخدمات .