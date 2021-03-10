مصادر: نجلاء المنقوش مرشحة لتولي حقيبة وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية

كشفت مصادر خاصة ل-“الساعة 24″، عن أن الدكتورة نجلاء المنقوش تتحصل على تزكيات من نواب المنطقة الشرقية لتولي حقيبة وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت المصادر نفسها، أن “المنقوش” جامعية وباحثة فى مجال إدارة الصراع والسالم، وهي قانونية ولها خبرة فى مجال بناء السلم لما يقرب من 15 سنة، تم العمل مع عدة دول عربية وأجنبيه بالإضافة إلى ليبيا تم تدريب وتقييم الكثير من المشاريع التفاوضية والقانونية.

وأوضحت المصادر أن “المنقوش” متحصلة على الكثير من شهادات التقدير والمنح الدراسية للتميز الدراسي بما فيها منحة الحكومة الأمريكية للتميز الأكاديمي وشهادة من جامعة جورج مايسون بالإضافة إلى شهادة تدريب في مجال التعامل مع الصدمات النفسية ما بعد الحروب والصراعات .

وتحصلت “المنقوش”، على رسالة ماجستير في القانون الجنائي من جامعة بنغازي، ثم ماجستير في إدارة الصراع والسلم من جامعة ايسترن ميني نايت الأمريكية، ودكتوراه في إدارة الصراع والسلم من جامعة جورج مايسون الأمريكية.