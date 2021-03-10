الرئيس المصري: حكومة الدبيبة ستضبط الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنهم يعتبرون نعتبروز أن أمن ليبيا القومي من أمن بلادهم واستقرارها من استقرار بلادهم.

وقال السيسي خلال حديثه أمس الثلاثاء، مع قادة وضباط القوات المسلحة في لقاء أعقب احتفالية القوات المسلحة المصرية بذكرى يوم الشهيد في مصر، إن “استخدام مصر للقوة هو استخدام متوازن ورشيد ويهدف لحماية أمننا القومي وحدودنا وحماية الاستقرار للدولة المصرية”.

وأضاف: “كنا نرى أن استمرار الأوضاع في ليبيا بهذا الشكل أمر يجب أن يتوقف لذا تحدثنا عن الخط الأحمر وأهمية توقف الأنشطة بين الأشقاء في ليبيا لأننا كنا نريد وضع نهاية للصراع في ليبيا، ونتمنى أن تكون هناك نهاية للصراعات في المنطقة.”

وتابع: “أتصور أن ما يقوم به مجلس النواب حاليا حيث يناقش منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة والتي ستقوم بمحاولات ضبط الموقف في ليبيا سياسيا وأمنيا واقتصاديا والتمهيد لإجراء الانتخابات تسلم فيها ليبيا لقيادات يختارها الشعب الليبي بإرادته وهنا نكون أمام نهاية فصل من الصراع امتد لنحو عشر سنوات وبداية فصل جديد”.