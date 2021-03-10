غدامس.. وفد أممي يزور المدينة لتقديم الدعم

وصل إلى مدينة غدامس -الثلاثاء- وفد يمثل عدد من المنظمات الدولية العاملة في ليبيا وكان عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي وووكيل الديوان في استقبالهم إضافةً إلى المدير المكلف لجهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس.

تكون الوفد الزائر من ممثلين ومندوبين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” والمفوضية السامية للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة ووكالة الامم المتحدة للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وهدفت زيارة الوفد للوقوف على بعض المتطلبات الأساسية لسكان المدينة ودعم وتحسين خدمات البلدية وبعض القطاعات الحيوية الأخرى كالصحة والمرافق والتعليم وللوقوف أيضاً على مدى إمكانية استمرار الدعم لمشروع المدينة القديمة.

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