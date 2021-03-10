قرار “بلدي سبها” بشأن تنظيم عمل المؤسسات

أصدر المجلس البلدي سبها قراراً ينظم بموجبه عمل المؤسسات داخل نطاق البلدية بمركزها وفروعها، لضمان عدم تعطل المصالح العامة و تقديم الخدمات للمواطنين- وفقاً لما نشره المكتب الإعلامي للبلدية- وحدد المجلس أوقات الدوام الرسمي في القطاعات والإدارات والمصارف التجارية من الساعة الــ”9″ صباحاً إلى الــ”12″ من منتصف النهار.

وجاء في تنويه “بلدي سبها” بالخصوص أنه على كافة إدارات المؤسسات المذكورة في البيان تطبيق القرارات الصادرة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين في المؤسسات على حد سواء،في ظل ما تشهده المدنية من تفشي لجائحة كورونا وطفرتها المتطورة في كافة ربوع الجنوب الليبي، كما أرفق المجلس جدولاً بالتوقيتات والتعليمات وسلامة المواطنين داخل مدينة سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية