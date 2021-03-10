تعاون ليبي بريطاني في ملف الهجرة غير القانونية

شهد ديوان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس -الثلاثاء- لقاءً جمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير القانونية “محمد الشيباني” -الثلاثاء- مع “تيموثى داكيت” المستشار الاقليمى لشوؤن الهجرة فى السفارة البريطانية لدى ليبيا.

وناقش الطرفان عدداً من المسائل المتعلقة بملف الهجرة غير القانونية و “ما تسببه هذه الظاهرة من إرهاق للدولة الليبية وما تعانيه من مشاكل جراء تدفق المهاجرين غير القانونيين، الأمر الذي يتطلب تظافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة مع الدولة الليبية بإعتبارها دولة عبور للمهاجرين وليست المقصد وبأنها المتضرر الأول ومن ثم دول الإتحاد الأوروبي”-وفقاً لما نقلته المنصة الإعلامية لداخلية الوفاق.

وناقش المسئولان أيضاً أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء ووضع حلول للمشاكل التي يواجهونها من خلال وضع ” خطوات ناجحة عملية على أرض الواقع بمد يد العون لهم أو ترحيلهم طواعية إلى بلدانهم ووضع حد لمعاناتهم ومساعدة الدولة الليبية في هذا الشأن”-حسب منشور الوزارة.

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