“داخلية الوفاق”: ضبط مرتكبي جريمة قتل سيدة من “جامع التوغار”

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه بالإشارة إلى واقعة القتل التي حدثت قبل يومين والتي راح ضحيتها سيدة من منطقة “جامع التوغار” ،تُدعى ” هنادي خليفة القديري”-حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة- ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء مركز شرطة سواني بن يادم التابعة لمديرية أمن الجفارة من ضبط الضالعين في هذه الجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وثمنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في منشورها بالخصوص ( الجهود التي تبذلها مديرية أمن الجفارة وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى في ضبط المجرمين وتقديمه للعدالة).

وأكدت الوزارة عبر منشورها أنها (لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن) ، منوهةً بأنها تشتغل ( وفق الإجراءات القانونية والمهنية في الكشف على الحقيقة وضبط المجرمين وفق الإجراءات القانونية وتنفيذ تعليمات النيابة العامة).

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