“أمن طرابلس”:ضبط مرتكب جريمة إلكترونية ضحيتها سيدة

تمكنت عناصر التحري بمكتب البحث الجنائي التابع لمديرية أمن طرابلس ، من القبض على شخص، استخدم موقع فيسبوك، لتهديد سيدة وابتزازها، للحصول على مبالغ مالية نظير عدم نشر صور ها وفيديوهات خاصة بها ، بعد أن تحصل على هذه المواد من هاتفها الذي فقدته مؤخراً -حسب ما أوردته المديرية على صفحتها الرسمية.

وأوردت المديرية تفاصيل الواقعة حيث تقدمت السيدة “ز.أ” بشكوى في الثاني من شهر فبراير الماضي إلى مركز شرطة الأوسط بشأن حادثة سرقة هاتفها واستخدام الجاني لصورها الشخصية الموجودة فيه لابتزازها لتشكل المديرية من فورها فريق عمل بوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتحديد الفاعل وضبطه، ليتمكن منتسبو البحث الجنائي قبل من ضبط الجاني “ه.م ” الذي أفاد أن زوجته هي من وجدت الهاتف أثناء تجوالها في ميدان الشهداء وهي من قامت بالتواصل مع المشتكية باستخدام الصفحة الشخصية للضحية المسجلة بجهاز الهاتف وقامت بنشر بعض الصور على الصفحة لإجبار الضحية على دفع الأموال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية