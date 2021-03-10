“اليعقوبي”: إذا لم تُضمّن خارطة الطريق في الإعلان الدستوري سيبقى “عقيله صالح” هو القائد الأعلى

أكدت عضو مجلس النواب المقاطعة السيدة اليعقوبي، أنه إذا تم منح الثقة لحكومة الدبيبة بدون تضمين خارطة طريق في الإعلان الدستوري فإن هذا سوف يعني أن رئيس مجلس النواب عقليه صالح سوف يظل القائد الأعلى.

وقالت «اليعقوبي» في منشور لها عبر حسابها على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إن “منح الثقة اليوم بدون تضمين خارطة طريق في الإعلان الدستوري يعني أن يبقى عقيله صالح القائد الأعلى ويكون كلا من «المنفي» و«الكوني» و«اللآفي» عبارة عن ثلاثي لا واجبات لهم بالمطلق ولا مهام، ويحتفظ «عقيله» بمركزه وصفته”، على حد قولها.

وأضافت، كما يعني ذلك أن؛ “مجلس نواب طرابلس قد انتهى وأين ما يكون عقيله يكون مجلس النواب”، مردفة “بعد أن ذهبوا نواب طرابلس إلى عقيله وأكملوا عملهم لجلسة معقله أكثر من 3 سنوات، فلقد نقضوا غزلهم من بعد قوة “، بحسب تعبيرها.

وتابعت؛ أنه أيضًا سوف يعني ذلك أن “الحكومة ستكون حكومة عينها البرلمان، كما قال السيد دبيبه في كلمته؛ نبي جهة شرعية تعتمدني ، ال 75 مش شرعيين”، وفقًا لكلامها.

وختمت «اليعقوبي» موضحة أن وجهة نظرها أن “تاريخ 24-12-2021 يبقى حبر على ورق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”، لافتة إلى أن ذلك يعني أن “يبقى مجلس الدولة ويبقى مجلس النواب ونبقى بدون دستور، إلى أن نلتقي في حوار آخر في بلد آخر”، على حد قولها.