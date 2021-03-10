توفيق الشهيبي: ما يهمني في هذه الجعجعة أن يكون طحينها انتخابات 24 ديسمبر

أكد العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام، توفيق الشهيبي، أن كل ما يهمه في «الجعجعة» التي تحدث الآن، هو أن يكون «طحينها» انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وقال الشهيبي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ما يهمني في كل هذه الجعجعة هو أن يكون طحينها انتخابات 24 ديسمبر”.

وأضاف “لكن على ما يبدو أن طحينها يريد أن يستولي عليه من بقوا في السلطة 7 سنوات منها خمس سنوات تقريبا دون جلسة واحدة بنصاب قانوني”.

وتابع في تغريدة أخرى “باختصار انتخابات ديسمبر خارج حسابات الجميع تقريبا، لذلك من غير المستغرب أن نجد هذا الصراع على المناصب في حكومة موسعة”.

واستطرد “إن لم يضغط الشارع لاستعادة ما سلب منه فبقاء الأجسام الحالية مستمر لعدة سنوات قادمة (سنتين على أقل تقدير)”.