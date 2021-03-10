وفاة أحد الكوادر الطبية في طبي سبها بسبب كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن مركز سبها الطبي وفاة أحد الأطباء العاملين به أمس الثلاثاء جراء ‎إصابته بفيروس كورونا “كوفيد19” .

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا إن وفاة عناصر من الجيش الأبيض يذكرنا بالمخاطر التي يواجهها العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية يومياً.

اللجنة دعت في بيان لها العناصر الطبية والطبية المساعدة إلى الالتزام المستمر بالتدابير الاحترازية، ووضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي.

‏ومع استمرار تفاقم وضع ‎كوفيد19 في الجنوب الليبي، الأمر الذي يضع ضغوطاً إضافية على نظام الرعاية الصحية والعاملين الصحيين، فقد أعلنت سبها وبراك الشاطي الحظر لمدة أسبوعين وعشرة أيام، على التوالي، للحد من انتشار كوفيد-19.