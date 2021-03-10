«بويصير»: سأصوم عن الحديث في الشأن الليبي حتى 24 ديسمبر

أكد محمد بويصير، المحلل السياسي الليبي الأمريكي، المقرب من «حكومة السراج»، أنه سيصوم عن الحديث في الشأن الليبي، حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقال بويصير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اتصلت بى قناة الجزيرة للتعليق على ما يجرى فاعتذرت فانا ملتزم بالصوم”.

وأضاف بويصير المقيم في أمريكا ويدعي نضاله من هناك، خلال منشور آخر “سأصوم عن الشأن الليبي حتى 24 ديسمبر، فالعالم فيه كثير من الأمور الخلابة”.

وكان محمد بويصير، قد أظهر تناقضا بين تأييده لرئيس الحكومة الجديد عبدالحميد الدبيبة ودعوته لرفض منح حكومته المختارة الثقة من مجلس النواب، حيث إنه قبل أكثر من أسبوع نشر «بويصير» منشور عبر فيسبوك يثني فيها على عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديد المختار، لكنه عاد الأحد الماضي ليهاجم نفس الحكومة.

ففي 26 فبراير الماضي، أثنى على عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المختار، قائلا: «استمعت إلى السيد ديبية فرأيت ليبيا»، أما يوم الأحد 7 مارس وصف «بويصير»، عملية منح مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح الثقة للحكومة الجديدة بأنها «خدعة».

وقال «بويصير»، في منشور له عبر فيسبوك: “عقيله والنواب أمام اختبار وطني حاسم، إما إفشال الخدعة أو تمريرها، -في إشارة إلى جلسة سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة-“، معبرا عن سخريته من آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، بالقول: «المرة القادمة اختاروا السلطة بالقرعة أسهل وأرخص».

يشار إلى أنه أكثر من مرة يعلن محمد بويصير، انسحابه من المشهد السياسي وتعهده بألا يتحدث مجددا في الشأن الليبي، لكنه سرعان ما يناقض نفسه ويواصل فتاويه المحرضة من جديد، وكأن شيئا لم يكن.