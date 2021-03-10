«الصغير»: إذا عدّل «الدبيبة» في 3 وزارات ستكون حكومته قابلة للحياة

رأى حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة يحتاج إلى تعديل في عدد من الوزراء حتى تصبح حكومة مناسبة، موقفًا لوجهة نظره.

وقال الصغير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إنه “بغض النظر عن شخص دبيبة ، لكن إذا عدل في ثلاث أو أربع وزارات تكون حينها حكومة قابلة للحياة”، معتبرًا أن ذلك “موقف نهائي” له.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كان قد صرح أمس الثلاثاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، إن “التئام مجلس النواب اليوم بعد سنوات من الانقسام يدعو إلى السعادة، بغض النظر عن اختلاف وجهات الرأي”.

وتابع الدبيبة: ”من الأفضل أن يتم إدارة الاختلاف تحت قبة البرلمان بدل جبهات القتال”، خاتمًا:” متفائلون بغد أفضل يليق بالليبيين إن شاء الله”.

وكان المستشار عقيله صالح، قد رفض عودة البرلمان للانعقاد مرة أخرى مساء أمس الثلاثاء، وقام بتعليق الجلسة بشكل كامل إلى اليوم الأربعاء، لعرض قائمة الحكومة والتصويت عليها دون الدخول في أي مناقشات.

ورغم إعلان رئيس البرلمان، تعليق جلسة أمس لمدة ساعة ونصف للاستراحة والعودة مرة، بعد الدخول في مشادة حادة مع أعضاء المجلس، إلا أنه رفض عودتها للانعقاد وأصر على إرجاء الجلسة إلى اليوم الأربعاء، للتصويت فقط.