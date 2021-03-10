«داخلية الوفاق»: ضبط المتورطين في قتل المواطنة هنادي خليفة قرب جامع التوغار

نجحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في كشف تفاصيل والقبض على المتورطين في واقعة قتل المواطنة هنادي خليفة القديري، والتي وقعت بمنطقة جامع التوغار بالجفارة خلال اليومين الماضيين.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن أعضاء مركز شرطة السواني بمديرية أمن الجفارة، ومن خلال التحري وجمع المعلومات، تمكنوا من ضبط الأشخاص الضالعين في هذه الجريمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشادت الوزارة بالجهود التي تبذلها مديرية أمن الجفارة، وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، في ضبط المجرمين وتقديمه للعدالة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون، والذي «سيكون السيف الرادع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن».

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