ترقبٌ لجلسة النواب الثالثة للنظر في منح الثقة لـ”حكومة الدبيبة”

ينتظر الليبيون استئناف جلسة مجلس النواب الثالثة، في سرت اليوم الأربعاء؛ للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد أن اختُتمت الجلسة الثانية بمشادة كلامية لتُرفع على إثرها الجلسة، على أن تُعقد اليوم.

واقترح النواب، خلال الجلسة، تغييرات وتعديلات على رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة؛ لتمريرها وتوضيحات وردود قدمها “الدبيبة” للنواب، الذين أبدوا مآخذ على حكومته.

واستُأنفت الجلسة بحضور 135 نائبًا من إجمالي أعضاء البرلمان، و تعالت فيها أصوات عدد من النواب لتقليص التشكيلة الحكومية المقترحة، إضافة إلى إعادة النظر في بعض الشخصيات المقترح أن تتولى الحقائب الوزارية.

وأوضح “الدبيبة” للنواب الظروف التي أحاطت تكوينها، مشيرًا إلى أنه غير مرتاح لوجود هذا العدد الكبير من الوزراء، ولكن رغبته في توحيد الليبيين اضطرته لإشراك الجميع؛ أملاً في تحقيق تمثيل لكامل مدن ومناطق ليبيا.

ومن المتوقّع أن تشهد جلسة الأربعاء تصويتًا على منح الثقة، في وقت يُعلّق فيه الليبيون الآمال على أن تُحقّق هذه الحكومة، خلال عشرة أشهر، استقرارًا نسبيًا، وتحسّنًا في الخدمات والظروف الاقتصادية بعد أن اكتوى المواطن بلهيب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأثقل كاهله الانقسام السياسي الذي انعكس سلبيًا على عمل الوزارات والدوائر الحكومة.

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