اليوم.. استئناف جلسة النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة

يستأنف مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قد أوضح أمس الثلاثاء، بأنه تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمزيد من المشاورات، فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه بإمكان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبه تقديم تشكيلته الوزارية كاملة دون مقاعد شاغرة يوم اليوم الاربعاء.

من جابه أكد الدبيبه أنه مستعد لاستبدال الوزراء الذين يتحفظ عليهم النواب بعد جمع 40 توقيع على كل اسم يرغبون في استبعاده.