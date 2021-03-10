أحوال الطقس اليوم: أجواء مغيمة على مناطق الشمال والجنوب الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء مغيمة مع فرصة سقوط أمطار اليوم الأربعاء وغدا على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 18 و36 درجة مئوية.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس غائم جزئيا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت والمناطق المجاورة لها، والرياح شمالية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، وتبقى مرتفعة على جالو والجغبوب، حيت تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على بعض المناطق، خاصةً على غدامس والحمادة وبعض مناطق الجبل الغربي، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية، و لا تتجاوز 26 درجة مئوية على غدامس الحمادة وهون.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية.

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