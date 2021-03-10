ليبيا: تعليق جلسة منح الثقة لحكومة دبيبة لليوم الثاني على التوالي "لاستكمال المداولات"

علقت جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، والتي يرأسها عبد الحميد دبيبة “لاستكمال باقي المداولات قبل عملية التصويت”. وبدأ مجلس النواب الليبي الاثنين في مدينة سرت، جلسة رسمية بحضور 132. وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 آذار/مارس الحالي. وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.

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