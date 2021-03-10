«القويري»: «السراج» ورهط الفرقاطة لا يزالون واهمين في عرقلة إنجاح حكومة الوحدة الوطنية

طرح عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، تساؤلًا حول أسباب عدم مشاركة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق”، في جلسة سرت باعتباره كان ولا يزال عضوًا في مجلس النواب عن دائرة طرابلس.

وقال «القويري»، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “فايز السراج كان نائب في مجلس النواب وشارك في طبرق وحلف اليمين، فهل تم استبداله بنائب آخر عن منطقته التي رشحته يُمثلها ثم قفز للسلطة وترك مقعده؟أم لا؟”.

موضحًا أنه “إذا كان الجواب لا هل حضر جلسة اليوم في مدينة سرت كنائب؟أم لا يزال واهماً وحالماً هو ورهط الفرقاطة عرقلة إنجاح حكومة الوحدة الوطنية؟”.

تجدر الإِشارة إلى أنه بينما يستعد فائز السراج لمغادرة المشهد السياسي نهائياً، مع جهود منح الثقة البرلمانية لـ”حكومة الدبيبة” يكون بذك قد خلف فاتورة سياسية واقتصادية وعسكرية باهظة باتفاقاته مع تركيا لخلفه عبد الحميد الدبيبة، الذي سرعان ما سيجد نفسه محاطاً بعشرات العقود القانونية والالتزامات التي أبرمتها سلطة السراج ذو الأصول التركية، مع أنقرة، وجعل من ليبيًا ساحة للتقسيم والصراع الجهوي.

في وقت يسعى فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لرأب الصدع ولم الشمل وإطلاق العنان للمصالحة الوطنية، تسعى جهات مثل مجلس الدولة الاستشاري وجماعة الإخوان المسلمين للدفع نحو إثنائه عن اتخاذ قرارات تقضي بتحجيم نفوذ تركيا في ليبيا، بعدما منح فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق” ذو الأصول الإزميرية ، أنقرة، ما لم تكن تحلم به يوماً في ليبيا من ثروات نفطية وعقود إعادة الإعمار وتواجد عسكري مهدد للإقليم بأكمله.