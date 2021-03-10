مصلحة مطارات الحكومة الليبية تبحث سبل تشغيل كافة المطارات وتفعيلها

ليبيا- تدارس رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية صالح اشتيوي ومدير منطقة بنغازي للخطوط الجوية الإفريقية عبد الرحمن زيد سبلَ تفعيل المطارات.

بيان صحفي صادر عن المصلحة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تشغيل المطارات لتسهيل حركة التواصل بينها، وتم تكريسه لبحث إمكانية تسيير رحلات من مطار الكفرة وإليه، ومدى جاهزية مطارات الأبرق وطبرق وبني وليد للتشغيل.

هذا وتمت مناقشة الديون الخاصة بالمطارات التابعة للمصلحة والتأكيد على التعاون التام بين مصلحة المطارات والشركة الإفريقية لرفع المعاناة عن المواطن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية