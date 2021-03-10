«قريفة» لـ«الناطق باسم حكومة الدبيبة»: كن حذراً.. المرحلة معقدة وحسّاسة

طالب موسى قريفة، الكاتب والسياسي السابق والأستاذ الجامعي، محمد حمودة، الناطق الإعلامي باسم حكومة عبد الحميد الدبيبة، بأن يكون حذرا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية معقدة وحساسة.

وقال قريفة، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المهندس المعماري محمد حمودة، الناطق الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، خريج كلية الهندسة طرابلس، قسم العمارة والتخطيط العمراني، كان خلوقا ومتميزا ومهتما بالشأن الليبي والوطني أثناء دراسته”.

وأضاف “سعيد جدا، وافتخر أن أرى طالبا من طلبتي، وطلبة القسم يقدم نموذجا رائعا للشباب الليبي من حيث الوعي والأداء الرصين المتميز”.

وتابع “اتذكر، ذات مرة، تغيب لمقتضيات حضور مؤتمر شبابي خارج ليبيا، عند رجوعه، طلبت منه أن يقف ويقدم لزملائه وزميلاته ملخصا حول أعمال المؤتمر وأهميته. وقف بكل ثقة، وتحدث بلباقة ووعي، أقنع حديثه الجميع بأن بعض الطلبة/ الطالبات مشاريع قيادية واعدة لليبيا ومستقبلها؛ علينا اكتشافها ودعمها”.

واستطرد “اتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مهمة عملك. نعتز بكل من جلس أمامنا طالبا ذات يوم، وأصبح مشروعا واعدا لليبيا ومستقبلها. نصيحتي. كن حذرا. المرحلة معقدة وحساسة. وأثق أنك قادرا على فهم والتعامل بمهنية راقية مع ذلك. بالتوفيق إن شاء الله”.