المراقبون الدوليون في بنغازي لبحث تنفيذ الاتفاقات العسكرية

ليبيا – وصلت إلى مدينة بنغازي يوم الإثنين الماضي لجنة الخبراء المتقدمة للمراقبين الدوليين ولجنة البعثة الأممية الخاصة بتنسيق المسار العسكري.

بيان صحفي صادر عن إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، كشفت فيه تفاصيل الزيارة؛ إذ عقدت اللجنتان فور وصولهما اجتماعًا موسعًا مع لجنة الـ10 العسكرية وعضوي اللجنة الأمنية الفرعية واللجنة الفرعية العسكرية الخاصة بنزع الألغام في مقر القيادة.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد مناقشة بدء عمل المراقبين الدوليين ووضع خارطة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه وإنجازه بخصوص عملهم وأدائهم لمهمتهم، والتنسيق مع ما تم إعداده في خطة توزيعهم التي سبق وأعدتها لجنة الـ10 العسكرية. مؤكدًا أن الاجتماع تمهيدي لاجتماعات نهائية في سرت بالتئام كامل أعضاء اللجنة.

وأوضح البيان أن الاجتماعات ستستكمل بحث ما تبقى من نقاط لآلية العمل الميداني وإتمام فتح الطريق الساحلي الذي بدأ العمل عليه طيلة المدة الماضية، بعدما اتخذت الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام وإعادة تمركز القوات العسكرية، واستلام القوة الأمنية لعملها حسب المراحل، وبالأعداد المستهدفة، بما يؤمن طريقًا آمنًا للمواطنين.

هذا وتناول الاجتماع وفقًا للبيان عددًا من النقاط التي أبدتها مجموعة الـ5 العسكرية التابعة للقوات المسلحة فيما يخص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة واستكمال مقررات جنيف التي تم التوقيع عليها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية