اعتدال درجات الحرارة على غالبية مناطق الشمال

أخبار ليبيا 24 – طقس

ذكرت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية أن درجات الحرارة تميل للاعتدال على أغلب مناطق الشمال، مع رياح نشطة هذا اليوم على أقصى مناطق الشمال والجنوب الشرقي.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، مع احتمال ظهور ضباب اثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط غدًا الخميس ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18- 23) مْ على أغلب المناطق وتسجل انخفاضا الخميس.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية معتدلة السرعة بينما تكون هدا اليوم جنوبية الى جنوبية غربية نشطة السرعة على مناطق أقصى الساحل الشرقي، جالو والجغبوب قد تصل سرعتها إلى (50) كم/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (20 – 24) مْ وتبقى مرتفعة هدا اليوم على (طبرق –جالو –الجغبوب) حيت تتراوح ما بين (28-35) مْ وتسجل انخفاض تدريجي من بعد ظهر اليوم.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستتكاثر السحب مساء اليوم مع احتمال سقوط امطار متفرقة يوم الغد على بعض المناطق يصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا والرياح شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31- 34) مْ ولا تتجاوز (26) مْ على غدامس الحمادة وهون، وتسجل انخفاض يوم الخميس على اغلب المناطق.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير سيكون الطقس قليل الغيوم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(30 – 33) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32- 36) مْ .