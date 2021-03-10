“المرصد السوري”: 6,750 مرتزقًا موالياً لتركيا في ليبيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إعاقة استقرار ليبيا تكمن في استمرار وجود آلاف المرتزقة السوريين على أراضيها، بالرغم من المطالبات الدولية لإخراجهم، وانتهاء المهلة المحددة لإخراجهم، والتوافق السياسي بين الليبيين.

وكشف تقرير المرصد السوري عن وجود 6,750 مرتزقًا من الفصائل السورية المُوالية لتركيا في البلاد، ولم يعد أي منهم إلى بلده، مشيرًا إلى أن كل ما حدث، منذ منتصف نوفمبر العام الماضي وحتى اللحظة؛ هو عمليات تبديل للمرتزقة، حيث تعود دفعة إلى سوريا، ومن ثمّ تقوم تركيا بإرسال دفعة مقابلها.

وبحسب المرصد؛ فإن شركة “فاغنر” جنّدت ألفي مرتزق سوري أرسلتهم لخدمة مصالح روسيا على الأراضي الليبية مقابل دفع المال لهم، مشيرًا إلى أن روسيا تلعب على وتر الأوضاع المعيشية الكارثية في سوريا، واستغّلت حاجة السوريين للعمل وتأمين مستلزماتهم اليومية.

ووفق إحصاءات المرصد؛ فإن تعداد المرتزقة الذين تم استقدامهم إلى ليبيا بعد تجنيدهم من المخابرات التركية، منذ البداية، بلغ 18 ألفًا، بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18، مبينًا أن عدد الذين تم إرجاعهم إلى سوريا بلغ نحو 10,750 بعد انتهاء عقودهم، أما عدد الجهاديين فبلغ 10 آلاف، بينهم 2,500 من حملة الجنسية التونسية.

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